14 вересня 2021 року пройшла довгоочікувана подія – бал Інституту костюма Met Gala. Вперше за довгий час зірки зібралися на червоній доріжці у захопливих, епатажних та незвичних образах. Окрім того, шанувальники змогли побачити знаменитостей, які вже давно не виходили у світ.

Варто побачити Met Gala 2021: зіркові пари приголомшили образами на червоній доріжці

Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі на Met Gala

Вперше після народження дитини на публіці з'явилися зірки "Гри престолів" Кіт Гарінгтон та Роуз Леслі. Вони вийшли у світ не тільки як подружжя, але і як новоспечені батьки.

На гучну фешн-подію Кіт Гарінгтон одягнув чорно-білий костюм від бренду Yves Saint Laurent, доповнивши образ метеликом та білосніжною сорочкою.

Новоспечена матуся мала не менш вишуканий вигляд. Вона позувала перед об'єктивами у лимонній сукні довжини міді без бретелей та з багатошаровою спідницею і відвертим декольте.

Вбрання від бренду Oscar de la Renta Роуз Леслі доповнила оранжевими босоніжками та сережками-підвісками. Вона елегантно зібрала волосся у пучок, зробивши на обличчі макіяж. Акторка підкреслила очі тінями та нафарбувала губи яскраво-малиновою помадою.



Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі / Фото Getty Images

Батьківство Кіта Гарінгтона і Роуз Леслі