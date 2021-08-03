Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями сына в феврале. Знаменитости не объявляли об этом публике, ведь тщательно скрывают личную жизнь. Пару сфотографировали с сыном на прогулке.

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Кит Харингтон рассказал об опыте отцовства

Актеры ни разу не появлялись на мероприятиях, не давали интервью или комментариев. Однако недавно Кит Харингтон в разговоре с журналисткой поделился, как чувствует себя в новой роли. Отметим, что он так и не рассекретил имени первенца.

Все говорили: "Послушай, то, через что тебе предстоит пройти, очень важно. И ты никогда не узнаешь это, пока сам через это не пройдешь",

– признался актер.

Все-таки Кит Харингтон наслаждается периодом, когда может заботиться о своей маленькой версии. Эта часть жизни очень ему нравится.

"Каждый день я просыпаюсь и забочусь об этом маленьком человечке, и теперь мы – часть единого целого. Я думаю, что больше всего меня удивляет в отцовстве то, что вы теперь единое целое, вы трое, и вам нужно найти совершенно новую динамику. Я каждый день вижу, как он растет и меняется. Это действительно замечательно", – рассказал знаменитость.

Актер также пошутил, что уже практиковал роль отца раньше.

В год, предшествовавший рождению моего сына, у меня был щенок, и разница была не такой уж сильной. Я могу сказать, что это была отличная практика,

– поделился Харингтон.

Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями: что известно