Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями сына в феврале. Знаменитости не объявляли об этом публике, ведь тщательно скрывают личную жизнь. Пару сфотографировали с сыном на прогулке.
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Кит Харингтон рассказал об опыте отцовства
Актеры ни разу не появлялись на мероприятиях, не давали интервью или комментариев. Однако недавно Кит Харингтон в разговоре с журналисткой поделился, как чувствует себя в новой роли. Отметим, что он так и не рассекретил имени первенца.
Все говорили: "Послушай, то, через что тебе предстоит пройти, очень важно. И ты никогда не узнаешь это, пока сам через это не пройдешь",
– признался актер.
Все-таки Кит Харингтон наслаждается периодом, когда может заботиться о своей маленькой версии. Эта часть жизни очень ему нравится.
"Каждый день я просыпаюсь и забочусь об этом маленьком человечке, и теперь мы – часть единого целого. Я думаю, что больше всего меня удивляет в отцовстве то, что вы теперь единое целое, вы трое, и вам нужно найти совершенно новую динамику. Я каждый день вижу, как он растет и меняется. Это действительно замечательно", – рассказал знаменитость.
Актер также пошутил, что уже практиковал роль отца раньше.
В год, предшествовавший рождению моего сына, у меня был щенок, и разница была не такой уж сильной. Я могу сказать, что это была отличная практика,
– поделился Харингтон.
Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями: что известно
- О беременности Роуз Лесли стало известно в сентябре прошлого года. Она неожиданно стала героиней номера журнала Make Magazine. Она снялась в фотосессии, где показала округлившийся животик в роскошном платье от Stella McCartney.
- Уже 16 февраля папарацци сфотографировали супругов на прогулке с маленьким сыном. Так стало известно, что Кит и Лесли стали родителями. Инсайдер сообщал, что они невероятно счастливы.
- Впоследствии журналисты увидели, как актер прогуливается с сыном и собакой. Похоже, новоиспеченный отец много времени уделяет первенцу и помогает жене.