Киркорову запретили въезд в Украину: внесли ли артиста в "черный список"

Активист Сергей Стерненко сообщил, что российский исполнитель Филипп Киркоров не может приезжать в Украину. В то же время его концерты и песни разрешено транслировать на украинском телевидении.

Скандальный исполнитель Филипп Киркоров, который ездил в оккупированный Крым и откровенно считает его российским, все-таки не может приехать в Украину. Об этом заявил активист Сергей Стерненко.

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Есть ли Киркоров в "черном списке"

На официальном сайте Минкульта, где есть весь перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, Филиппа Киркорова нет. В то же время, по словам Сергея Стерненко, ему запрещено въезжать в Украину сроком на 3 года.

Активист показал ответ от СБУ Олегу Стефанику, который поступил 16 июля. В ней указано, что согласно решению за 7 июня 2021 года, Киркоров не может ездить в Украину. Но поскольку в "черном списке" его нет, в Украине можно транслировать фильмы с его участием, концерты и песни.

Такая половинчатая победа,

– сообщил Сергей Стерненко.

Филипп Киркоров и "черный список": что известно

22 июня певца и продюсера, который поддерживает оккупацию Крыма, отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, внесли в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

В СБУ пояснили, что такое решение принято из-за регулярного посещения артистом Крыма и признания полуострова как российского.

Сам Киркоров эмоционально отреагировал на внесение в "черный список". Он обращался к распространенным спекулятивным фразам о том, что музыка "вне политики" и ее нельзя запретить.

После скандального видео исполнителю якобы разрешили въезд в Украину – он исчез из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности. Киркоров в ответ поблагодарил украинцев за любовь.

Редакция Showbiz 24 ожидает ответ от Службы безопасности Украины о запрете въезда на территорию Украины Филиппу Киркорову.