Скандальный исполнитель Филипп Киркоров, который ездил в оккупированный Крым и откровенно считает его российским, все-таки не может приехать в Украину. Об этом заявил активист Сергей Стерненко.

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Есть ли Киркоров в "черном списке"

На официальном сайте Минкульта, где есть весь перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, Филиппа Киркорова нет. В то же время, по словам Сергея Стерненко, ему запрещено въезжать в Украину сроком на 3 года.

Активист показал ответ от СБУ Олегу Стефанику, который поступил 16 июля. В ней указано, что согласно решению за 7 июня 2021 года, Киркоров не может ездить в Украину. Но поскольку в "черном списке" его нет, в Украине можно транслировать фильмы с его участием, концерты и песни.

Такая половинчатая победа,

– сообщил Сергей Стерненко.

Редакция Showbiz 24 ожидает ответ от Службы безопасности Украины о запрете въезда на территорию Украины Филиппу Киркорову.

Филипп Киркоров и "черный список": что известно