Скандальний виконавець Філіп Кіркоров, який їздив в окупований Крим та відверто вважає його російським, все-таки не може приїхати до України. Про це заявив активіст Сергій Стерненко.

Зверніть увагу Любителька Росії Лобода підтвердила концерт в Одесі

Чи є Кіркоров у "чорному списку"

На офіційному сайті Мінкульту, де є весь перелік осіб, які загрожують національній безпеці України, Філіпа Кіркорова немає. Водночас, за словами Сергія Стерненка, йому заборонено в'їжджати до України терміном на 3 роки.

Активіст показав відповідь від СБУ Олегові Стефанику, яка надійшла 16 липня. У ній зазначено, що згідно з рішенням за 7 червня 2021 року, Кіркоров не може їздити до України. Але оскільки у "чорному списку" його немає, в Україні можна транслювати фільми за його участю, концерти та пісні.

Така собі половинчаста перемога,

– повідомив Сергій Стерненко.

Редакція Showbiz 24 очікує на відповідь від Служби безпеки України щодо заборони в'їзду на територію України Філіпу Кіркорову.

Філіп Кіркоров та "чорний список": що відомо