Скандальний виконавець Філіп Кіркоров, який їздив в окупований Крим та відверто вважає його російським, все-таки не може приїхати до України. Про це заявив активіст Сергій Стерненко.
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Чи є Кіркоров у "чорному списку"
На офіційному сайті Мінкульту, де є весь перелік осіб, які загрожують національній безпеці України, Філіпа Кіркорова немає. Водночас, за словами Сергія Стерненка, йому заборонено в'їжджати до України терміном на 3 роки.
Активіст показав відповідь від СБУ Олегові Стефанику, яка надійшла 16 липня. У ній зазначено, що згідно з рішенням за 7 червня 2021 року, Кіркоров не може їздити до України. Але оскільки у "чорному списку" його немає, в Україні можна транслювати фільми за його участю, концерти та пісні.
Така собі половинчаста перемога,
– повідомив Сергій Стерненко.
Філіп Кіркоров та "чорний список": що відомо
- 22 червня співака та продюсера, який підтримує окупацію Криму, заперечує територіальну цілісність та суверенітет України, внесли до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.
- У СБУ пояснили, що таке рішення прийнято через регулярне відвідування артистом Криму та визнання півострова як російського.
- Сам Кіркоров емоційно відреагував на внесення до "чорного списку". Він звертався до поширених спекулятивних фраз про те, що музика "поза політикою" і її не можна заборонити.
- Після скандального відео виконавцю нібито дозволили в'їзд в Україну – він зник з переліку осіб, що загрожують нацбезпеці. Кіркоров у відповідь подякував українцям за любов.