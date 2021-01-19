Филипп Киркоров может попасть в список "невъездных" из-за посещения Крыма, который находится под оккупацией России. В МИД Литвы объясняют, что участие Киркорова в концертах в оккупированном Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".

О решении внести российского певца Филиппа Киркорова в черный список невъездных деятелей культуры Литвы стало известно 18 января. Министерству внутренних дел и Департаменту по делам миграции Литвы передали соответствующее предложение, сообщают в Интерфакс-Украина.

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В представлении министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса сказано, что Киркоров многократными посещениями оккупированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам министра, его команда будет системно "оценивать всех деятелей, которых Россия стремится использовать для пропаганды своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы. В МИД также имеют целью проверить и оценить белорусских граждан, "которые способствовали расправе с мирными протестующими".

Окончательное решение в отношении Киркорова впоследствии примет министр внутренних дел Агне Билотайте. Известно, что расширить черный список деятелей решили после того, как выяснилось, что субсидии за культурные мероприятия, которые не состоялись, были выделены литовским компаниям, которые планировали концерты российских певцов Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.

Филипп Киркоров и Украина

Поп-артист является горячим сторонником политики Кремля. В свое время он выступал в оккупированном Россией Крыму, из-за чего загремел в базу данных центра "Миротворец" как лицо, которое представляет угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку