Вся семья голливудской актрисы Киры Найтли оказалась на карантине из-за COVID-19. Она заболела на съемках фильма "Тихая ночь" и заразила родных – мужа-музыканта Джеймса Райтона, 6-летней дочерью Энди и 2-летнюю Далиду.

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У возлюбленного Киры Найтли коронавирус протекает бессимптомно, а дети на пути к выздоровлению. Тогда как сама звезда чувствует себя ужасно. Ее муж объясняет это тем, что она не закаляется, не плавает вместе с ним в холодной воде.

У меня COVID-19, и я чувствую себя паскудно,

– призналась голливудская красавица.

Вместе с тем Кира Найтли вспомнила, что съемки комедийного фильма ужасов "Тихая ночь" стартовали тогда, когда с прилавков сметали туалетную бумагу.

По иронии судьбы, события ее новой ленты происходят на Рождество в условиях экологического апокалипсиса. Так, пока весь мир запасался продовольствием, они снимали сцены о том, как в магазинах заканчивается еда.

Подчеркиваем, действенной защитой от COVID-19 является вакцинация! Привитые люди тоже болеют, но у них значительно меньше риски госпитализации и смерти.

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