Во время хирургического вмешательства Валерию удалили орган, пострадавший во время ДТП, в которое артист попал еще в 2007 году.
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Операция Валерия Харчишина
Мужчина рассказал, что в 2011 году от онкологического заболевания скончался его старший брат. А десять лет спустя сам Харчишин оказался на грани жизни и смерти. Врачи приняли решение срочно оперировать его, даже не посоветовавшись. Таким образом, спасли.
После операции, которую артисту провели в августе, требовался месяц для восстановления. Однако уже на шестой день он выступал в Мариуполе, где проходил концерт по случаю 30-летия Независимости Украины. Зрители не обратили внимания на то, что первые три песни Валерий исполнял, сидя на стуле.
Если у наркомана заберут его дозу, он будет за нее бороться. Так же и со сценой,
– подчеркнул лидер "Друга ріка".
Он не хотел отменять концерт из-за плохого самочувствия. Однако после выступления Харчишин был госпитализирован, поскольку ему стало плохо.