Во время хирургического вмешательства Валерию удалили орган, пострадавший во время ДТП, в которое артист попал еще в 2007 году.

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Операция Валерия Харчишина

Мужчина рассказал, что в 2011 году от онкологического заболевания скончался его старший брат. А десять лет спустя сам Харчишин оказался на грани жизни и смерти. Врачи приняли решение срочно оперировать его, даже не посоветовавшись. Таким образом, спасли.

После операции, которую артисту провели в августе, требовался месяц для восстановления. Однако уже на шестой день он выступал в Мариуполе, где проходил концерт по случаю 30-летия Независимости Украины. Зрители не обратили внимания на то, что первые три песни Валерий исполнял, сидя на стуле.

Если у наркомана заберут его дозу, он будет за нее бороться. Так же и со сценой,

– подчеркнул лидер "Друга ріка".

Он не хотел отменять концерт из-за плохого самочувствия. Однако после выступления Харчишин был госпитализирован, поскольку ему стало плохо.

Валерий вспомнил, что в 2007 году попал в аварию, когда на собственном автомобиле ехал из Киева в Житомир. Там его жена Юлия родила сына Евгения. Музыкант не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево. После этого ДТП длительное время реабилитировался.