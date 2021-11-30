Уся сім'я голлівудської акторки Кіри Найтлі опинилась на карантині через COVID-19. Вона захворіла на зйомках фільму "Тиха ніч" і заразила рідних – чоловіка-музиканта Джеймса Райтона, 6-річну донькою Енді та 2-річну Далілу.
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У коханого Кіри Найтлі коронавірус протікає безсимптомно, а діти на шляху до одужання. Тоді як сама зірка почувається жахливо. Її чоловік пояснює це тим, що вона не загартовується – не плаває разом з ним у холодній воді.
У мене COVID-19, і я почувається паскудно,
– зізналась голлівудська красуня.
Разом з тим Кіра Найтлі пригадала, що зйомки комедійного фільму жахів "Тиха ніч" стартували тоді, коли з прилавків змітали туалетний папір.
За іронією долі, події її нової стрічки відбуваються на Різдво в умовах екологічного апокаліпсису. Так, поки весь світ запасався продовольством, вони знімали сцени про те, як у магазинах закінчується їжа.
Хто зі світових зірок нещодавно хворів на коронавірус
- За кілька днів до прем'єри нової платівки під назвою "=" (англійською вимовляється equals, а українською – "ікволз") COVID-19 підхопив один з найуспішніших виконавців сучасності Ед Ширан.
- На початку листопада від коронавірусу лікувався рокер Джон Бон Джові. Однак 59 річний музикант був вакцинований, тому під час хвороби почувався чудово.