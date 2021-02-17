Американская телезвезда Ким Кардашян в очередной раз взбудоражила воображение поклонников жаркой фотографией. Она предстала перед камерой в купальнике, который едва прикрыл ее пышную грудь.

Ким Кардашян является одной из самых откровенных женщин современного шоу-бизнеса. Представительница телесемейства не стесняется показывать обнаженное тело на камеру и щеголяет роскошными формами.

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На днях светская львица сделала фотографию во время принятия солнечных ванн. Ким позировала на фоне красивой природы, сидя на бетонном возвышении. Она предстала перед камерой в крошечном бикини золотистого цвета. Мини-трусики на завязках обнажили аппетитные ягодицы любимицы миллионов, а бюстгальтер едва прикрыл интимные зоны ее пышной груди.

Длинные роскошные волосы Кардашян распустила и убрала назад. Среди аксессуаров ее пляжный образ дополняла лаконичная подвеска. На лицо звезда не наносила косметику. Это тот редкий случай, когда Ким предстала перед камерой без макияжа. Рукой она прикрыла часть лица, прячась от солнца, которое светило ей в глаза.



Ким Кардашян в купальнике / Фото из инстаграма Ким Кардашян