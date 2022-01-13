Почти каждый шаг светской львицы Ким Кардашян находится под вниманием папарацци. На днях знаменитость увидели в компании Пита Дэвидсона.

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Ким Кардашян сходила на свидание

Пару увидели на выходе из отеля Jon&Vinny's Fairfax в Лос-Анджелесе. Они держались за руки и общались. Ким и Пит прогулялись от отеля в другое недорогое заведение. Там они якобы приобрели пиццу за 17 долларов (примерно 460 гривен) и мороженое.

В заведении влюбленные не скрывали чувств и обнимались.

Для выхода в свет Ким Кардашян выбрала повседневную одежду. Она была в черных кожаных брюках, серо-синем худи и сапогах. Звезда уложила длинные волосы и сделала легкий макияж на лице.

Фото с их свидания можно просмотреть по ссылке.

Заметим, что перед романтическим свиданием в Лос-Анджелесе Пит Дэвидсон и Ким Кардашян отдыхали на Багамах. 2022 год влюбленные начали именно с общего отпуска, ведь в конце 2021 года виделись крайне редко.

Пока светская львица была на островах, ее бывший муж Канье Вест тоже спровоцировал слухи о новом романе. Рэпера несколько раз подловили на свидании с актрисой Джулией Фокс. Через пару дней пара подтвердила отношения, снявшись в чувственной совместной фотосессии.