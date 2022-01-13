Известная американская певица и актриса Леди Гага удивляет экстравагантными и яркими макияжами. Она очень редко появляется на публике без макияжа, но теперь артистка удивила естественным образом.

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Фото Леди Гаги без макияжа

На днях знаменитость опубликовала редкое фото на странице в инстаграме. Леди Гага предстала перед камерой в повседневном образе – черном свитшоте.

Исполнительница украсила уши серьгами-камешками. Волосы она небрежно собрала сзади, а челку распустила и прикрыла еючасть лица.

Леди Гага позировала полностью без макияжа, продемонстрировав свою природную красоту.

Леди Гага / Фото с инстаграма звезды

Поклонники делятся впечатлениями от редкого фото знаменитости в комментариях. Большинство в восторге от природной красоты Леди Гаги:

"Королева";

"Безупречная";

"Ты такая волшебная";

"Ты очень красивая";

"Имеешь непревзойденный вид";

"Ты красавица, как всегда".

В подписи на фото Леди Гага поблагодарила за то, что ее номинировали на премию SAG Awards. Она призналась, что давно мечтала о профессии актрисы.

"Мое сердце тронуло то, что я признана коллегами-актерами. Для меня имеет большое значение быть включенным в художественное сообщество храбрых людей с воображением", – поделилась звезда.

Текст публикации Леди Гаги

Я очень благодарна, что SAG Awards номинировал меня за мою игру в House of Gucci вместе с Джаредом Лето за лучшую мужскую роль второго плана. Я давно мечтала стать актрисой и училась этому с детства, потому что была увлечена повествованием историй через искусство. Мое сердце трогало то, что я признана коллегами-актерами. Для меня имеет большое значение быть включенным в художественное сообщество храбрых людей с воображением. Искренне спасибо и поздравляю всех других номинантов, а также всех актеров в фильмах в этом году – вы лучшие, и для меня есть честь быть в вашей компании. Чувствую себя очень эмоционально. Люблю всех вас очень сильно.