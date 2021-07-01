Ким Кардашьян неустанно демонстрирует свою женственность и сексуальность. Знаменитость часто предстает перед камерой в купальниках или в откровенной одежде, которые удачно подчеркивают прелести фигуры.

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На одном из снимков, которые Ким распространила в личном блоге в инстаграме, она изображена, сидя на кровати. Пышную обнаженную грудь звезда едва прикрыла белоснежным одеялом. Такую фотографию Кардашьян сделала в гостиничном номере в Риме, куда недавно прилетела.

Волосы представительница телесемейства убрала на один бок, после сна они были уложены хаотично. На лице у нее, как всегда, был безупречный макияж. На этот раз звезда накрасила ресницы черной тушью, а на губы нанесла матовую коричневую помаду. Ким обольстительно смотрела в камеру и будоражила воображение фанатов.



Ким Кардашьян прикрыла обнаженную грудь одеялом / Фото из инстаграма Ким Кардашьян