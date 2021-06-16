Звезда реалити-шоу и светская львица Кортни Кардашян поделилась новым эротическим фото на своей странице в инстаграме. Предпринимательница всегда умело подчеркивает достоинства фигуры и не стесняется щеголять ими в сети.

Горячо Ким Кардашян позировала в откровенном корсете и засветила декольте: горячие фото

Эротическое фото Кортни Кардашян

Знаменитость сфотографировали возле дома якобы неожиданно. Она как раз куда-то шла и искренне смеялась, задрав голову. Но от этого фото выглядело еще более особенным.

Кортни Кардашян поймали на камеру в довольно откровенном образе. Звезда предстала перед объективом в черном бикини, которое удачно подчеркивало ее пышную грудь и хрупкую талию. Сверху она накинула бежевую рубашку с принтом.

Светская львица соединила наряд с необычными туфлями из крокодиловой кожи, которые добавляли соблазнительному образу экстравагантности. Кортни Кардашян распустила волосы и надела кепку цвета хаки. Предпринимательница не наносила на лицо макияж.



Кортни Кардашян / Фото с инстаграма Кортни Кардашян

Поклонники в комментариях под заметкой засыпали звезду комплиментами: