Кейт Миддлтон поразила элегантностью в изумрудном платье: фото образа принцессы

Принцесса Уэльская вышла в свет и посетила Центр Анны Фрейд в Лондоне. Она пообщалась с организаторами и студентами в изумрудном платье с вырезом.

Принцесса Уэльская сегодня, 18 мая, отправилась на очередную деловую встречу. Она появилась в Центре Анны Фрейд в Лондоне.

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Центр Анны Фрейд занимается исследованиями об обучении и лечении психического здоровья детей. Эксперты и специалисты по психическому здоровью, а также нейробиологи работают с семьями и детьми, чтобы улучшить ментальное состояние детей.

Кейт Миддлтон приняла участие в круглых столах и пообщалась с сотрудниками центра и с детьми.



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

Кейт Миддлтон очаровала публику

Для рабочего выхода принцесса Уэльская предстала в изумрудном платье на короткий рукав с пуговицами и небольшим вырезом на юбке от бренда Suzannah. Она дополнила элегантный образ черно-белыми туфлями Alessandra Rich и массивными круглыми серьгами.

Кейт Миддлтон распустила волосы и уложила его пляжными локонами. Ее аутфит завершал дневной макияж с акцентом на глазах.



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

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