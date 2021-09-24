Кейт Миддлтон сыграла в теннис с выдающейся спортсменкой Эммой Радукану: эффектные фото

Герцогиця Кембриджская, похоже, умеет заниматься любым видом деятельности, даже профессиональным спортом. Кейт Миддлтон сыграла в теннис с победительницей турнира Открытого чемпионата США 2021 года.

Осень для многих становится особой порой, и для королевской семьи это не стало исключением. Кейт Миддлтон после 2 месяцев отпуска вернулась на публику и каждый раз поражает своими выходами. Несколько дней назад она занялась скалолазанием и покаталась на горном велосипеде, а уже сегодня, 24 сентября, сыграла в теннис со всемирно известной спортсменкой.

Еще один выход Кейт Миддлтон устроила прием в Букингемском дворце: эффектный выход в белом наряде

Известно, что 18-летняястала первой британкой, которая вышла в финал престижного теннисного турнира в США за последние 44 года (последняя, кому это удавалось, была Вирджиния Уэйд на Уимблдоне в 1977 году). В финале Эмма в двух сетах обыграла Лейлу Фернандес.

Кроме Эммы, Кейт Миддлтон пообщалась на стадионе в Лондоне с другими топовыми теннисистами страны в этом сезоне. Спортивное мероприятие было организовано Ассоциацией лаун-тенниса (LTA) в Национальном теннисном центре. Что интересно, Кейт Миддлтон с 2017 года является покровительницей организации, поэтому не смогла обойти вниманием такое мероприятие. Для него она надела удобную спортивную форму, где продемонстрировала стройные и подтянутые формы тела. Несмотря на мускулистую фигуру женщины, можно предположить, что герцогиня Кембриджская постоянно занимается в спортивном зале.



Кейт Миддлтон с Эммой Радукану сыграла в теннис / Фото из инстаграма @chrisjacksongetty

Все фото с мероприятия вы можете посмотреть здесь.