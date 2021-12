В католический Сочельник, 24 декабря, вышла телевизионная версия концерта Together at Christmas, к которому присоединились члены королевской семьи. Роскошная Кейт Миддлтон не просто наслаждалась рождественской атмосферой в соборе Святого Петра, а аккомпанировала Тому Уокеру.

Кейт Миддлтон сыграла в дуэте с Томом Уокером

Как передает Daily Mail, герцогиня Кембриджская сама предложила Тому Уокеру дуэт. Эта идея возникла после встречи на благотворительном мероприятии в октябре. Да, они сыграли свой новый рождественский сингл For Those Who Can't Be Here.

Заметим, трогательный сингл For Those Who Can't Be Here Том Уокер посвятил тем, кто будет праздновать Рождество не в полном семейном кругу – из-за самоизоляции или потери от COVID-19.

Кейт Миддлтон якобы очень нервничала перед первой репетицией, ведь давно не играла с другим музыкантом. Однако невестка Ее Величества пошла на этот шаг, потому что музыка стала ее спасением на карантине. Более того, их номер готовился в строгом секрете, они оба боялись испортить сюрприз.

Мы репетировали песню около девяти раз. Я думаю, мы оба очень нервничали, что все пойдет не по плану, но она была просто великолепна,

– поделился Том Уокер.

Он добавил, что непросто сесть за фортепиано и сыграть с кучей музыкантов, с которыми никогда раньше не играли, но герцогиня Кембриджская справилась с этой задачей на отлично.

"Я никогда это не забуду! Моя мама была шокирована, когда увидела это выступление по телевизору", – признался Том Уокер.

Кейт Миддлтон и Том Уокер – For Those Who Can't Be Here: смотрите видео онлайн

Напомним, что на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве Кейт Миддлтон появилась в красном наряде от Catherine Walker – платье и пальто с большим бантом. Ее образ total red завершили замшевые лодочки.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на рождественском концерте / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

