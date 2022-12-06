Это был первый визит пары в США за 8 лет супружеской жизни. Кейт Миддлтон для этой поездки подготовила 7 изысканных образов, которыми очаровала американцев.
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Романтические фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Супруги опубликовали на официальной странице в инстаграмме несколько черно-белых кадров по этому визиту. Их сделали на церемонии The Earthshot Prize 2022, которая состоялась в последний день визита пары в Америку. Туда Кейт Миддлтон надела роскошное зеленое платье и колье-чокер с бриллиантами и изумрудами, который когда-то принадлежал принцессе Диане.
Теперь королевская семья показала, что было за кулисами премии. На фото видны нежные чувства между Кейт и Уильямом.
Для просмотра всех фото пролистывайте направо:
Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в США 1 декабря. 3 дня они провели в Бостоне. Там было несколько рабочих событий:
- встреча с мэром Бостона и американцами;
- игра Национальной баскетбольной ассоциации между Boston Celtics и Miami Heat в TD Garden;
- визит в порт Гринтаун Лабс;
- встреча в Центре развития ребенка в Гарвардском университете;
- церемонию вручения премии The Earthshot Prize 2022 года.