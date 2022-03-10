Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Украинский культурный центр в Лондоне

Герцоги Кембриджские с болью наблюдают за происходящим на территории Украины. Кейт и Уильям побывали в Украинском культурном центре в Лондоне, где собирают гуманитарную помощь пострадавшим украинцам.

Весь мир говорит об Украине. Тысячи добровольцев едут к нам, чтобы сражаться с русскими оккупантами. Не осталась в стороне пришедшей в Украину беды королевская семья Великобритании.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали украинцев

Супруги уже выражали поддержку президенту Зеленскому и украинскому народу. Теперь Кейт и Уильям побывали в Украинском культурном центре, расположенном в Лондоне. Там волонтеры собирают и сортируют гуманитарную помощь для украинцев, пострадавших в результате войны.

В центр Кейт приехала в синем свитере и черных брюках. Волосы уложили в легкие локоны, а на лице сделали повседневный макияж. Примечательно, что у Кэтрин и Уильяма с левой стороны на груди был маленький значок с украинским флагом и изображением сердца.

Герцоги Кембриджские в культурном центре / Фото из инстаграмма Елены Зеленской

Первая леди Украины поблагодарила всех британца за поддержку. Она также вспомнила принца Чарльза с супругой, которые молились за нашу страну в Украинском католическом соборе Лондона. Поблагодарила Елизавета II за частный вклад в помощь Украине.

Такая поддержка не только лечит и согревает тысячи уделов. Она приближает нас к победе,

– добавила Елена Зеленская.

Монаршие семьи поддерживают Украину

В знак поддержки нашей страны королева Летиция для нового публичного выхода надела вышиванку.

Королевские супруги Нидерландов также подчеркнули, что они вместе с Украиной и всем ее народом.

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Текст публикации Елены Зеленской:

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили Украинский культурный центр в Лондоне, где волонтеры собирают и сортируют гуманитарную помощь пострадавшим украинцам.



Украину поддерживает вся Великобритания – от обычных граждан до королевской семьи. На других трогательных кадрах принц Уэльский и его жена герцогиня Корнуольская молятся за нашу страну в Украинском католическом соборе Лондона. Они принесли с собой подсолнухи.



Отдельное спасибо Ее Величеству королю Великобритании – она внесла частный вклад в помощь Украине.



Такая поддержка не только лечит и согревает тысячи уделов. Она приближает нас к победе.