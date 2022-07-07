На днях герцоги Кембриджские прибыли в Виндзор, на Фламандскую ферму. Они приняли участие в Королевском благотворительном кубке по поло в клубе Guards Polo Club.

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Новый выход герцогов Кембриджских

Принц Уильям принял участие в матче – он сел верхом на коня. В то время как Кейт Миддлтон наблюдала за ним и болела за его команду. Победила в турнире команда герцога – конкурс принес 1 миллион фунтов стерлингов на благотворительность пары.

После триумфа принца Уильяма Кейт Миддлтон обняла его и поцеловала. Такие демонстрации чувств – редкость для королевской семьи и герцогов Кембриджских в частности. Так что кадры нежностей Уильяма и Кэтрин быстро разлетелись по сети.

Образ Кейт Миддлтон

Для очередного выхода герцогиня предстала в элегантном и нежном образе. Она надела молочное платье с черными полосками от Emilia Wickstead за 1350 фунтов. Образ дополняли бежевые туфли с острым носком и на невысоких каблуках.

Кейт Миддлтон также позировала с солнцезащитными очками и большими коричневыми серьгами-кольцами. Кембриджская герцогиня распустила волосы и уложила их волнами.

Добавим, накануне герцоги посетили девятый день Уимблдонского теннисного чемпионата 2022 года во Всеанглийском клубе лаунтениса и крокета в Лондоне. Там Кейт Миддлтон очаровала публику безупречным образом в голубом платье в горох.