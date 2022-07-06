Герцоги Кембриджские, как всегда, были неотразимы. На лицах Кейт и Уильяма сияла улыбка. Супругам нравятся общие публичные выходы, влюбленные не стесняются показывать нежные чувства, которые есть между ними.

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Яркий look Кейт Миддлтон

Кэтрин надела на мероприятие голубое платье с принтом в белый горох от Alessandra Rich длиной ниже колен. Соединила наряды с белыми туфлями-челноками на каблуке. Среди аксессуаров ее образ дополнили любимое кольцо, жемчужные серьги, маленькая белая сумочка Mulberry и очки Finlay, оправа которых имела леопардовый принт.

Волосы она уложила в легкие волны и распустила. На лице сделала макияж с коричневыми тенями и черными стрелками на веках и бледной помадой на губах.

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Принц Уильям позировал рядом с женой в темных брюках, светло-сером пиджаке, голубой рубашке и галстуке. Поскольку на улице было довольно солнечно, герцог также дополнил образ очками.

Напомним, в конце июня супруги посетили Brixton House в Лондоне. Там герцоги ознакомились с молодежной программой ELEVATE, направленной на воспитание следующего поколения британских творческих талантов. Также супруги побывали на семинаре по съемке и фотографии. Жена принца Уильяма предстала перед публикой в белоснежном блейзере от Alexander McQueen, который уже надевала на Ямайке во время недавнего тура по Карибскому морю.