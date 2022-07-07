Днями герцоги Кембриджські прибули до Віндзора, на Фламандську ферму. Вони взяли участь в Королівському благодійному кубку з поло у клубі Guards Polo Club.

До слова 25-річна донька королеви Ранії виходить заміж: як виглядає її наречений

Новий вихід герцогів Кембриджських

Принц Вільям взяв участь у матчі – він сів верхи на коня. Тоді як Кейт Міддлтон спостерігала за ним та вболівала за його команду. Перемогла в турнірі команда герцога – конкурс приніс 1 мільйон фунтів стерлінгів на благодійність пари.

Після тріумфу принца Вільяма Кейт Міддлтон обійняла його та поцілувала. Такі демонстрування почуттів – рідкість для королівської родини та герцогів Кембриджських зокрема. Тож кадри ніжностей Вільяма та Кетрін швидко розлетілись мережею.

Образ Кейт Міддлтон

Для чергового виходу герцогиня постала в елегантному та ніжному образі. Вона одягнула молочну сукню з чорними смужками від Emilia Wickstead за 1350 фунтів. Образ доповнювали бежеві туфлі з гострим носком і на невисоких підборах.

Кейт Міддлтон також позувала з сонцезахисними окулярами та великими коричневими сережками-кільцями. Герцогиня Кембриджська розпустила волосся та вклала його хвильками.

Додамо, напередодні герцоги відвідали дев'ятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату 2022 року у Всеанглійському клубі лаунтенісу та крокету в Лондоні. Там Кейт Міддлтон зачарувала публіку бездоганним образом у блакитній сукні в горох.