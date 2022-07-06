У королевской пары Иордании Рании и Абдаллы II четверо детей – двое сыновей и двое дочерей. Старшую они уже отдают замуж. 25-летней Иман сделали предложение 5 июля в присутствии родителей и семьи.

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Принцесса Иордании Иман выходит замуж

Поздравляю, моя дорогая Иман. Твоя улыбка всегда была подарком любви, которым я дорожила со дня твоего рождения. Я желаю тебе и Джамилю жизни, наполненной любовью и смехом,

– поздравила дочь Рания.

Ее женихом стал венесуэлец Джамиль Александр Термиотис. Он занимается инвестициями и работает управляющим партнером нью-йоркского фонда венчурного капитала.

Старшая дочь королевы Рании с женихом / Фото из инстаграма королевской семьи