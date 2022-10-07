Принц и принцесса Уэльски впервые после получения новых титулов приехали в Северную Ирландию. Они посетили организации, поддерживающие людей из разных общественных групп.

К слову Принц Гарри и Меган Маркл похвастались новым портретом, но нарушили королевский протокол.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Северную Ирландию.

Принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон начали свой однодневный визит в PIPS Suicide Prevention Ireland (PIPS Charity) в Белфасте. Это организация, обеспечивающая поддержку людей с психологическими проблемами. Принц и принцесса встретились с клиентом PIPS, который обращался за помощью в организацию.

Кейт и Уильям в Ирландии / Фото из инстаграма королевской семьи



Кейт и Уильям в Ирландии / Фото из инстаграма королевской семьи

Образ принцессы Кэтрин

Принцесса Уэльская во время визита предстала в нежном и элегантном образе. Она позировала перед камерами в атласной голубой блузке с бантом на шее от бренда Winser London стоимостью 295 фунтов стерлингов и темно-синими зауженными брюками.

Свой осенний аутфит Кейт дополнила длинным прямым пальто от любимого бренда Alexander McQueen и туфлями от Gianvito Rossi в тон к нарядам.

Жена принца Уильяма также сделала акцент на лаконичной темной сумочке и золотых серьгах.

Принц Уильям и Кейт в Ирландии: смотрите видео

Напомним, накануне Кейт Миддлтон прибыла в родильное отделение Королевской больницы округа Суррей в Гилфорде. Она очаровала публику красивым образом в горчичном платье.