Принц и принцесса Уэльски впервые после получения новых титулов приехали в Северную Ирландию. Они посетили организации, поддерживающие людей из разных общественных групп.
К слову Принц Гарри и Меган Маркл похвастались новым портретом, но нарушили королевский протокол.
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Северную Ирландию.
Принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон начали свой однодневный визит в PIPS Suicide Prevention Ireland (PIPS Charity) в Белфасте. Это организация, обеспечивающая поддержку людей с психологическими проблемами. Принц и принцесса встретились с клиентом PIPS, который обращался за помощью в организацию.
Кейт и Уильям в Ирландии / Фото из инстаграма королевской семьи
Кейт и Уильям в Ирландии / Фото из инстаграма королевской семьи
Образ принцессы Кэтрин
Принцесса Уэльская во время визита предстала в нежном и элегантном образе. Она позировала перед камерами в атласной голубой блузке с бантом на шее от бренда Winser London стоимостью 295 фунтов стерлингов и темно-синими зауженными брюками.
Свой осенний аутфит Кейт дополнила длинным прямым пальто от любимого бренда Alexander McQueen и туфлями от Gianvito Rossi в тон к нарядам.
Жена принца Уильяма также сделала акцент на лаконичной темной сумочке и золотых серьгах.
Принц Уильям и Кейт в Ирландии: смотрите видео