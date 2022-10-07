Принц та принцеса Уельські вперше після отримання нових титулів приїхали до Північної Ірландії. Вони відвідали організації, що підтримують людей з різних суспільних груп.

До слова Принц Гаррі й Меган Маркл похизувались новим портретом, але порушили королівський протокол

Кейт Міддлтон і принц Вільям завітали в Північну Ірландію

Принц Вільям разом з Кейт Міддлтон розпочали свій одноденний візит до PIPS Suicide Prevention Ireland (PIPS Charity) у Белфасті. Це організація, яка забезпечує підтримку людей з психологічними проблемами. Принц і принцеса зустрілися з клієнтом PIPS, який звертався за допомогою до організації.

Кейт і Вільям в Ірландії / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Кейт і Вільям в Ірландії / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Образ принцеси Кетрін

Принцеса Уельська під час візиту постала в ніжному та елегантному образі. Вона позувала перед камерами в атласній блакитній блузці з бантом на шиї від бренду Winser London вартістю 295 фунтів стерлінгів та темно-синіми звуженими штанами.

Свій осінній аутфіт Кейт доповнила довгим прямим пальтом від улюбленого бренду Alexander McQueen та туфлями-човниками від Gianvito Rossi у тон до вбрання.

Дружина принца Вільяма також зробила акцент на лаконічній темній сумочці та золотих сережках.

Принц Вільям і Кейт в Ірландії: дивіться відео

Нагадаємо, напередодні Кейт Міддлтон прибула до пологового відділення Королівської лікарні округу Суррей у Гілфорді. Вона зачарувала публіку гарним образом у гірчичній сукні.