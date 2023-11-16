В фиолетовом костюме: Кейт Миддлтон поразила эффектным нарядом
Источник:Принц и принцесса Уельская
Принцесса Уэльская вышла в свет в ярком брючном костюме. Такой наряд Кейт Миддлтон избрала для выступления в Лондоне.
Жена принца Уильяма часто выбирает классические, благородные и сдержанные образы. Недавно она посещала Центр украинских беженцев в Великобритании. Там она оделась в серые брюки и серую вязаную жилетку, под которой была белая блузка.
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Кейт Миддлтон появилась на публике в фиолетовом костюме
Принцесса выбрала особый лук для выступления на Национальном симпозиуме Shaping Us в Лондоне. Ее выбор остановился на двухбортном костюме фиолетового оттенка от Эмилии Викстед. Это коллекция 2021 года. Любопытно, что Кейт уже была в этом костюме.
Мероприятие, которое посетила Миддлтон, было посвящено детским эмоциям. Вероятно, она выбрала такой яркий костюм, поскольку говорила о "колесе чувств", в котором каждая эмоция соответствует определённому цвету.
Образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Images
К эффектному костюму Кейт выбрала синие замшевые туфли Gianvito Rossi. На супруге принца Уильяма практически не было украшений. Из аксессуаров она выбрала только серьги с сапфиром, которые раньше носила принцесса Диана.
Образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Images
Образ Кейт Миддлтон / Фото Getty Images
Принцесса, как всегда, выбрала лаконичную и простую прическу. Она имела легкую накрутку волос, что придавало образу изысканности.
Как раньше одевалась Кейт Миддлтон
- Недавно принц и принцесса Уэльские приехали с визитом в Шотландию. В частности, Кейт одела черный свитер с высокой горловиной и джинсы-клеш. Органически вписались в образ клетчатая куртка хаки и массивные коричневые ботинки.
- В сентябре жена принца Уильяма уже участвовала в кампании Shaping Us, посвященной раннему детству. Тогда она предстала в красном жакете от Zara, бежевом топе и черных брюках.
- Также принцесса посещала авиабазу военно-морского флота. Там она попробовала себя в качестве пилота вертолета в симуляции. Тогда она одела черные зауженные штаны со стрелками, белый топ и двубортный черный жакет Holland Cooper с золотой брошью и пуговицами.