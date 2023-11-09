Король Чарльз III назначил принцессу Уэльскую главнокомандующим Королевским драгунским гвардейским полком. На днях произошел ее дебютный выход в новом титуле.

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Кейт Миддлтон прибыла в казармы Робертсона в Норфорлке, где расположился драгунский полк.

Образ Кейт Миддлтон

Для первой части официального визита Кейт Миддлтон выбрала черные джинсы скинни и двубортный жакет Holland Cooper. Позже принцесса переоделась в боевое снаряжение – камуфляжную куртку, жилет и каску. Ее наряд украшал красный мак, который используют для памяти военных, погибших на войне.

Принцесса Кэтрин прослушала инструктаж от старших офицеров гвардейского полка и ознакомилась с задачами военнослужащих. Кроме того, она попробовала себя за рулем бронетехники Jackal 2, а также училась управлять дроном.

Встреча завершилась вручением наград: медалей за долгую и качественную службу мужчин и женщин в армии, повышение в должностях.

Кейт Миддлтон в камуфляже: видео

Заметим, Кейт Миддлтон уже не в первый раз в камуфляже. В марте принцесса Уэльская посетила военных Ирландской гвардии, проводящих тренинги по разминированию для украинских бойцов. Встреча прошла на военном полигоне Солсбери.