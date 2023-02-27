Кейт Миддлтон вышла в свет в ярком пальто: фото принцессы Уэльской с матча регби
Источник:принц и принцесса Уэльские
Принц и принцесса Уэльски посетили матч регби в Кардиффе. Кейт Миддлтон очаровала ярким образом в наряде, которое одевала раньше.
На днях в Кардиффе прошел матч Союза регби шести наций между Уэльсом и Англией. Команда Англии одержала победу.
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Интересно, что принц Уильям является покровителем Уэльского союза регби, а его жена Кэтрин – Футбольной лиги регби и Союза регби, поэтому поддерживала Англию. Так что супруги вместе наблюдали за игрой, но болели за разные команды. Впоследствии они пообщались с участниками.
Образ Кейт Миддлтон на матче
Принцесса Уэльская вышла в свет в ярком и стильном образе. Она надела черные колготки и красно-белое пальто с принтом "гусиная лапка" от бренда Catherine Walker.
Кейт Миддлтон дополнила образ молочной сумкой Mulberry и черными замшевыми ботинками от Aquatalia. Таким аутфитом принцесса Кэтрин в очередной раз доказала, что выбирает наряды экологически, ведь она уже часто появлялась в пальто и с такой сумочкой, однако не постеснялась предстать на публике с этими элементами снова.
Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи
Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи
Последние образы Кейт Миддлтон
- На прошлой неделе Кейт Миддлтон посетила дом престарелых, где пообщалась с женщинами и мужчинами, а также с работниками заведения. Она выбрала уместный образ для такого визита – темные брюки и блузку.
- На церемонию вручения кинонаград принцесса Уэльска повторила образ и выбрала белое платье длины макси от Alexander McQueen. Однако она добавила в белое платье оригинальную деталь – длинные черные оперные перчатки.
- Несколько недель назад Кейт Миддлтон с Уильямом посетили графство Корнуолл. Принцесса Уэльская очаровала элегантным образом – она надела яркое красное платье, а сверху – коричневое пальто.