Невероятное платье за 230 долларов: принцесса Кейт Миддлтон поразила новым выходом с мужем
Источник:принц и принцесса Уэльские
Принц и принцесса Уэльские поездом прибыли в Бирмингем, чтобы посетить несколько мероприятий в городе. Принцесса Кейт Миддлтон продемонстрировала волшебный образ в изысканном платье, которое сейчас продается со скидкой.
Принц и принцесса встретились с будущими лидерами и местными владельцами бизнеса в Бирмингеме. Раньше она сходила в супермаркет в джинсах и бюджетном жакете от Zara.
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На это мероприятие принцесса выбрала волшебный образ – платье винного оттенка от Karen Millen с поясом, подчеркивающим талию и плиссированным подолом. Интересно, что сейчас такое платье со скидкой можно приобрести за 228 долларов.
Образ Кейт Миддлтон соединила с замшевыми бордовыми туфлями на высоком каблуке от Gianvito Rossi и золотыми серьгами от бренда Sezane. Серьги этого же бренда она надевала на Рождество.
Кейт Миддлтон в Бирмингене / Фото WireImage
Добавим, что волосы принцессы были распущены и красиво уложены локонами, а на лице был классический дневной макияж. Принцесса улыбалась и любезно приветствовала публику.
Ее муж принц Уильям был одет в черный пиджак и голубую льняную рубашку.
Кейт Миддлтон и принц Уильям в Бирмингене / Фото из инстаграммы королевской семьи
В Twitter Кейт и Уильям поделились роликом, как ехали поездом, а также фото из местного ресторана Indian Streatery.
Это семейный ресторан в центре города, который начинал свой путь, как закусочная уличная еда и дорос до ресторана в 2017 году.
Раньше принцесса Уэльская очаровала ярким образом на параде ко Дню святого Давида в Виндзоре. Она одела красное пальто от любимого бренда Alexander McQueen, из-под которого выглядывал черный наряд. Особой деталью стали черные кожаные перчатки от Evica, который уже больше 17 лет назад.