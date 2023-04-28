Принц Уильям и Кейт Миддлтон на днях прибыли в Уэльс. Они посетили мемориальный сад Аберфана, где в 1966 году произошла трагедия.

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Принц и принцесса Уэльские в Аберфане

Мемориальный сад в Аберфане в свое время открыла королева Елизавета II, в память о погибших. На это место приехали королевские супруги.

Уильям и Кейт пообщались с жителями, родственниками погибших и с теми, кому удалось выжить, несмотря на трагедию. Они опустили головы на память об умерших и возложили цветы.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

Напомним, в 1966 году 21 октября в Аберфане произошло смещение угольного террикона. Масса пыли и грязи, разрыхленная дождем накануне, накрыла Панглашскую младшую школу и другие здания. Катастрофа унесла жизни 116 детей и 28 взрослых. Королева посетила город спустя 8 дней после трагедии. Говорят, она очень пожалела, что не приехала раньше.

Образ принцессы

Кейт Миддлтон оделась соответственно. Она появилась в бюджетном черно-белом платье с принтом от Zara и черном пальто бренда Catherine Walker. Всю эту одежду Кэтрин уже одевала раньше.

Образ принцессы Уэльской дополняли высокие черные сапоги, сумочка и лаконичные аксессуары.