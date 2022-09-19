Без дебошира Луи: Кейт Миддлтон с детьми на похоронах Елизаветы II – фото

На похоронах Елизаветы II Кейт Миддлтон появилась со старшими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. 4-летнего Луи на церемонию прощания не взяли.

На службу в Вестминстерское аббатство Кейт Миддлтон прибыла в одном авто с супругой короля Чарльза III королевой-консорт Камиллой и детьми – 9-летним принцем Джорджем и 7-летней принцессой Шарлоттой, передает 24 канал. Они приехали в церковь сразу после внуков Ее Величества, включая принцессу Беатрис и принцессу Евгению.

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Кейт Миддлтон с детьми на похоронах Елизаветы II

На похороны прабабушки Елизаветы II Джордж и Шарлотта приехали после того, как в 2021 году появились на церемонии прощания с принцем Филиппом. Перед богослужением принцесса Уэльская держала дочь за руку и успокаивающе касалась ее плеча.

Кейт Миддлтон с детьми также видели рядом с Меганом Марклом. Во время шествия за гробом Ее Величества они присоединились к принцу Уильяму. Семья заняла места в первом ряду. Принц Джордж читал молитву во время проповеди Кентерберийского архиепископа, а принцесса Шарлотта шептала вместе с матерью.

Кейт Миддлтон с детьми и королевой-консорт Камиллой на похоронах Елизаветы II / Фото Sky News

Кейт Миддлтон с детьми и Меган Маркл на похоронах Елизаветы II / Фото Sky News

Кейт Миддлтон с детьми и Меган Маркл на похоронах Елизаветы II / Фото Sky News Следует отметить, что 4-летнего Луи на церемонию прощания с прабабушкой не взяли. Вероятно, потому что во время празднования ее платинового юбилея в июне он что 4-летнего Луи на церемонию прощания с прабабушкой не взяли. Вероятно, потому что во время празднования ее платинового юбилея в июне он рассмешил публику – кривлялся, хмурил брови, надувал щеки. Луи настолько не придерживался королевского этикета, что на его поведение отреагировала сама Ее Величество.

Образ Кейт Миддлтон на похоронах Елизаветы II

На историческое событие Кейт Миддлтон надела черное пальто-клеш, похоже, от своего любимого бренда Alexander McQueen, и широкополую шляпку с вуалью. Этот ансамбль она дополнила замшевыми туфлями на шпильках.

Однако особого внимания достойны ее украшения. На принцессе Уэльской ожерелье с жемчугом и бриллиантами из коллекции Елизаветы II. Она одевала его на похороны принца Филиппа в апреле 2021 года, а раньше, 2017-го, на вечеринку в Букингемском дворце по случаю празднования 70-летия свадьбы Ее Величества и герцога Эдинбургского.

На Кейт Миддлтон серьги с жемчугом и бриллиантами, которые также принадлежали Елизавете II. Она получила их в подарок в день своей свадьбы в 1947 году.

Кейт Миддлтон прибыла на службу в Вестминстерское аббатство / Фото Sky News