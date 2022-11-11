В платье за 60 долларов: Кейт Миддлтон очаровала осенним образом – фото нового выхода принцессы
Источник:инстаграмм принца и принцессы Уэльских
Кейт Миддлтон осуществила новый публичный выход, где очаровала публику. Принцесса надела красивое повседневное платье из массмаркета.
Перед приближением рождественских праздников Кейт Миддлтон продолжает активно работать. Она посетила детский центр Colham Manor в Лондоне в качестве заместителя Альянса по охране психического здоровья матерей (MMHA).
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Повседневный look Кейт Миддлтон
Для этого рабочего визита Кейт выбрала темно-зеленое вязаное платье с длинными рукавами. Стоимость такого наряда составляет 60 долларов, что составляет примерно 2200 гривен. Изящную талию жены принца Уильяма подчеркнул широкий пояс. Соединила платье с туфлями-челноками на каблуке, а поверх нее надела черное приталенное пальто.
Длинные роскошные волосы принцесса уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж с черными стрелками на веках и безымянной помадой на губах.
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Предыдущие выходы принцессы Уэльской
- Принц и принцесса Уэльские посещали Олимпийский парк имени королевы Елизаветы II. Элегантный образ Кейт Миддлтон активно обсуждали в сети – через ее жакет Chanel, которому более 25 лет.
- В начале октября Кейт и Уильям впервые после получения новых титулов приехали в Северную Ирландию. Они посетили организации, поддерживающие людей из разных общественных групп. Тогда свой осенний аутфит Кейт дополнила длинным прямым пальто от любимого бренда Alexander McQueen и туфлями-челноками от Gianvito Rossi в тон к пальто.
- Кейт Миддлтон очаровала элегантным образом во время визита в родильное отделение Королевской больницы округа Суррей в Гилфорде. Она предстала перед публикой в горчичном платье.