В платье за 60 долларов: Кейт Миддлтон очаровала осенним образом – фото нового выхода принцессы

Кейт Миддлтон осуществила новый публичный выход, где очаровала публику. Принцесса надела красивое повседневное платье из массмаркета.

Перед приближением рождественских праздников Кейт Миддлтон продолжает активно работать. Она посетила детский центр Colham Manor в Лондоне в качестве заместителя Альянса по охране психического здоровья матерей (MMHA).

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Повседневный look Кейт Миддлтон

Для этого рабочего визита Кейт выбрала темно-зеленое вязаное платье с длинными рукавами. Стоимость такого наряда составляет 60 долларов, что составляет примерно 2200 гривен. Изящную талию жены принца Уильяма подчеркнул широкий пояс. Соединила платье с туфлями-челноками на каблуке, а поверх нее надела черное приталенное пальто.

Длинные роскошные волосы принцесса уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж с черными стрелками на веках и безымянной помадой на губах.

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Предыдущие выходы принцессы Уэльской