В рамках кампании Girls Out Loud в Великобритании провели общенациональный опрос среди девушек и женщин по всей стране. Организаторы определили рейтинг лиц, являющихся образцом и вдохновением для женщин.

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Принцесса Кэтрин возглавила рейтинг

Первое место в этом списке заняла принцесса Уэльска. Кейт Миддлтон набрала 35% голосов – это принесло ей первое место. Со значительным отрывом на втором месте оказалась королева-консорт Камилла с 18%, а после нее Меган Маркл – за нее проголосовало 17% респондентов.



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

Также среди вдохновляющих женщин в списке были бывшая премьер-министр Лиз Трасс, певица Рошель Хьюмс и актриса Эмма Уотсон.

В сети с этим опросом соглашаются: "Последние два с половиной года она была для нас сияющим светом королевой женщин, которой должна пытаться стать каждая девочка. Она благородная умная и классная", – написал пользователь.

В каких еще рейтингах фигурировала Кейт Миддлтон