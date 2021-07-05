Кейт Миддлтон оказалась на самоизоляции после контакта с больным COVID-19

Кейт Миддлтон вынуждена самоизолироваться после общения с человеком, получившим положительный тест на коронавирус. Она отменила все официальные выходы и следующие 10 дней проведет дома.

Представители Кенсингтонского дворца поспешили сообщить, что Кейт Миддлтон не имеет никаких симптомов коронавируса. Однако она решила соблюсти все соответствующие правительственные инструкции и изолироваться дома.

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На прошлой неделе герцогиня Кембриджская контактировала с кем-то, кто впоследствии получил положительный тест на COVID-19. Она не испытывает никаких симптомов, но придерживается всех соответствующих руководств и самоизолируется дома,

– говорится в сообщении.

Герцогине Кембриджской придется отказаться от всех запланированных публичных выходов. Она должна была появиться на торжествах по случаю 73 годовщины NHS – Национальной службы здравоохранения Великобритании. К сожалению, на службе в соборе Святого Павла и чаепитии в Букингемском дворце принц Уильям будет без жены.

Какие мероприятия Кейт Миддлтон посетила на прошлой неделе

Во вторник, 29 июня, Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом и сыном Джорджем посетила Евро-2020. На матче Англия – Германия, который проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне, она появилась без защитной маски.

В пятницу, 2 июля, герцогиня Кембриджская побывала на еще одном людном мероприятии. Она пришла на турнир по теннису, состоявшийся в рамках Уимблдонского турнира. Стоит заметить, что в Королевской ложе она сняла милую защитную маску с цветочным принтом.

Кроме того, Кейт Миддлтон гуляла по улицам Лондона с самым младшим сыном Луи. Их заметили в Гайд-парке, что неподалеку от Кенсингтонского дворца.