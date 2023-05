8 мая завершились все празднования коронации Чарльза ІІІ. Это произошло на хорошей ноте – день назывался The Big Help Out и имел целью помогать близким.

Какое прозвище у принца Луи

Вся семья принца и принцессы Уэльских собралась в третьей скаутской группе, чтобы починить их хижину. К работе всячески приобщался и 5-летний принц Луи. Он очаровывал британцев озорным поведением.

Принцесса Уэльская присоединилась к группе детей, жаривших зефир в костре. Среди них был и маленький Луи. Кейт Миддлтон во время общения рассекретила прозвище сына, посоветовав ему бросить в огонь палочку от зефира.

"Брось это в огонь, Лу Баг", - сказала Кэтрин.



Кейт Миддлтон и Луи / Фото с инстаграма королевской семьи

Прозвище – привычная вещь для британской королевской семьи. Например, принца Гарри на самом деле зовут Генри, а полное имя Кейт – Кэтрин. Всем давно известно прозвище Елизаветы II – Лилибет.