Повторила свой образ: принцесса Кейт Миддлтон появилась на Garden Party в старом платье
Источник:принц и принцесса Уэльские
Принц и принцесса Уэльские посетили Garden Party в Букингемском дворце для празднования коронации короля Чарльза III. Кейт Миддлтон на это событие надела нежно-голубое платье, которое одевала еще в 2019 году.
К Вильму и Кейту на садовую вечеринку присоединились также герцог и герцогиня Эдинбургская, Эдвард и Софи. Принц и принцесса приветствовали гостей у королевской резиденции на праздновании после коронации Чарльза.
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На вечеринку в саду были приглашены около 500 гостей со всей страны.
На событие принцесса Уэльска избрала невероятный образ. На ней была нежно-голубое платье с прозрачными рукавами, кружевом и пышной юбкой шифоновой. Также на ней была плоская шляпа с большим трендовым цветком.
Кейт Миддлтон на Garden Party / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских
Образ Кейт дополнила туфлями-лодочками цвета металлик, клатчем к тону и бриллиантовыми круглыми серьгами. Волосы принцесса собрала в низкий пучок, а на лице у нее был милый дневной макияж.
Кейт Миддлтон на Garden Party / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских
Принц Уильям надел фрак, серые брюки, светлый жилет и белую рубашку с галстуком в цвет платья жены. На голове у принца был цилиндр, а в руках черный зонтик-трость.
Принц Уильям на Garden Party / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских
Отметим, что принцессы платье от Elie Saab. Ее раньше Кейт Миддлтон носила во время посещения Royal Ascot в 2019 году.
Предыдущие выходы принцессы Уэльской
- На коронации Чарльза принцесса Кейт Миддлтон ошеломила своим образом – платье цвета слоновой кости от Alexander McQueen с вышитыми розами, нарциссом и трилистником. Поверх платья Кэтрин надела мантию. Ее головной убор был с серебряными лепестками, а образ принцесса дополнила серьгами.
- А на концерте в Виндзоре, посвященном коронации Чарльза ІІІ, Кейт Миддлтон была в невероятном красном костюме, очаровавший публику. Образ она дополнила красными туфлями и эффектным бриллиантовым ожерельем.
- На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили паб в квартале Сохо вблизи Букингемского дворца. В заведение, которое готовится к наплыву гостей, они доехали на метро. Для выхода Кэтрин выбрала длинное красное пальто от Eponine London.
- Перед этим Кейт Миддлтон посетила организацию The Baby Bank в Виндзоре, где помогла волонтерам. Она продемонстрировала светлый и элегантный образ – надела молочную блузку, двубортный блейзер от Reiss и черные прямые брюки от LK Bennett.
- А на приеме в Букингемском дворце, состоявшемся 5 мая, Кэтрин была в роскошном синем платье.