В роскошном красном платье: Кейт Миддлтон показала изысканный праздничный образ у елки

15 декабря Кейт Миддлтон во второй раз проведет грандиозный рождественский концерт "Вместе на Рождество". В этом году он будет посвящен покойной Елизавете II. Принцесса показала один из образов, которые готовит к празднику.

Мероприятие проведут в Вестминстерском аббатстве. На концерте прозвучат специальные рождественские песни, посвященные покойной Елизавете II. Они будут об основных ценностях ее 70-летнего правления – вере, доброте, сочувствии и поддержке других.

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Праздничный look Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская показала первое фото из-за кулис съемок для концерта. Кэтрин позировала в уютной комнате, украшенной праздничными декорациями. Позади принцессы видна красивая елка.

Сама же Кейт предстала перед камерой в роскошном вечернем платье красного цвета, расшитое пайетками. Длинные волосы уложила в локоны, хорошо спадающие спереди. На лице у Кэтрин был вечерний макияж в коричневых тонах с акцентом на глазах. Такой look завершили изысканные серьги.



Кейт Миддлтон на съемках концерта / Фото с инстаграмма принца и принцессы Уэльских

Напомним, на концерт пригласили короля Чарльза III и королеву-консорта Камиллу, а также других членов монаршей семьи. Чтобы передать дух Рождества, Вестминстерское аббатство украсят праздничными декорациями. На концерте выступят Саманта Баркс из фильма "Отверженные", а Альфи Боэ споет в дуэте из Мелани из Spice Girls. Перед публикой предстанет и принц Уильям, но с чтением. В канун рождественского вечера мероприятие покажут по телевидению.

Как королевская семья готовится к Рождеству