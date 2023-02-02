В изумрудной блузке: Кейт Миддлтон покорила роскошным повседневным образом
Источник:Принц и принцесса Уэльские
У принца и принцессы Уэльских продолжаются активные рабочие будни. На днях Кейт Миддлтон посетила начальную школу St John's CE Primary School. Для выхода выбрала элегантный повседневный look.
На ролике, которым поделились на странице принца и принцессы, Кэтрин общается с детьми в начальной школе. Это был разговор о важных людях в жизни этих детей, с которыми они делятся своими чувствами.
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Повседневный аутфит Кейт Миддлтон
Во время рабочих встреч Кэтрин всегда ошеломляет изысканными аутфитами. В этот раз она надела элегантную блузку изумрудного цвета с завязкой на шее. Соединила такой верх с черными классическими брюками. На талии принцессы был лаконичный пояс, волосы она уложила в роскошные локоны, а на лице сделала фирменный макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Среди аксессуаров ее образ завершили золотые серьги.
- Накануне Кейт Миддлтон посетила Университет Лидса, где пообщалась со студентами. На фотографиях оттуда Кэтрин изображена в вязаном платье нежно-бежевом платье с широким поясом в тон наряда.
- 30 января принцесса вместе с мужем была в Центре раннего детства Королевского фонда. Для выхода в Лондоне принцесса Уэльская выбрала алый костюм от любимого Alexander McQueen и привлекла внимание фэшн-сообщества.