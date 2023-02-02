В изумрудной блузке: Кейт Миддлтон покорила роскошным повседневным образом

У принца и принцессы Уэльских продолжаются активные рабочие будни. На днях Кейт Миддлтон посетила начальную школу St John's CE Primary School. Для выхода выбрала элегантный повседневный look.

На ролике, которым поделились на странице принца и принцессы, Кэтрин общается с детьми в начальной школе. Это был разговор о важных людях в жизни этих детей, с которыми они делятся своими чувствами.

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Повседневный аутфит Кейт Миддлтон

Во время рабочих встреч Кэтрин всегда ошеломляет изысканными аутфитами. В этот раз она надела элегантную блузку изумрудного цвета с завязкой на шее. Соединила такой верх с черными классическими брюками. На талии принцессы был лаконичный пояс, волосы она уложила в роскошные локоны, а на лице сделала фирменный макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Среди аксессуаров ее образ завершили золотые серьги.