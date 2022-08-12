"Бабки решают все": солистку KAZKA затравили за выступление на Sziget Festival, где будут россияне

В воскресенье, 14 августа, группа KAZKA будет петь на одном из самых больших фестивалей Европы Sziget Festival. Это несмотря на то, что там будет играть российская диджейка Нина Кравиц. В сети солистку Александру Зарицкую облили грязью, но она никак не отреагировала.

Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra отказались выступать на фестивале в Черногории, где будет российская диджейка Нина Кравиц. В то время как группу KAZKA отнюдь не смущает, что представительница страны-агрессорки сыграла перед ней на Sziget Festival в Венгрии.

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KAZKA выступит на Sziget Festival после россиянки

Свой диджей-сет россиянка Нина Кравиц провела на открытии фестиваля 10 августа. Выступление группы KAZKA запланировано на 14 августа, в 18:45 на главной сцене под маркировкой We Stand with Ukraine – "Мы с Украиной".

Очевидно, таким образом организаторы Sziget Festival попытались выразить солидарность с народом Украины, но не учли, что пригласили еще и диджейку из напавшей на него страны.

Группа KAZKA выступит на Sziget Festival с россиянкой / Скриншот из инстаграма Александры Зарицкой

Как солистку KAZKA затравили за выступление с россиянами

Под последним инстаграм-постом Александре Зарицкой "насыпали" гневные комментарии. Поклонники группы KAZKA считают, что цинично петь на фестивале с россиянами, когда те ежедневно запускают по Украине ракеты:

"Почему вы едете выступать на фестиваль Sziget, где будут российские артисты, да еще в Венгрию?";

"Вам нормально выступать с россиянами на одной сцене? Вас не волнует то, что эти люди каждый день ракеты в нас запускают? Ау";

"Зачем вам тот Sziget? Я считала вас крутой украинской группой, гордилась вашей проукраинской позицией и с удовольствием слушала ваши песни. Извините, но теперь, конечно, не буду";

"Я разочарован. Почему мир должен ненавидеть наших асвабадителей, если сами же украинцы не прочь с ними попеть на одной сцене?";

"Объясните, пожалуйста, слушателям, почему вы едете выступать с россиянами на одной сцене? Удаляю все из плейлиста";

"Почему вы едете на фестиваль, где будут выступать москали?";

"Просто дно! Как можно было так осквернить репутацию?";

"Нравится выступать на одной сцене с русней?";

"Была о вас лучшего мнения. Выступать на одной сцене с оккупантами...";

"Бабки решают все у таких людей".

Интересно, что ни на один из этих злостных комментариев Александра Зарицкая не ответила.

Alina Pash тоже будет петь на Sziget Festival с россиянами

Участница Нацотбора Евровидения-2022 Alina Pash тоже будет выступать на Sziget Festival в Венгрии сразу после группы KAZKA – в понедельник, 15 августа в 18:40. Однако она сразу объяснила, почему поедет туда.

Я серьезно размышляла над вариантом отказа от участия. Однако для взвешенного решения мы с командой оценили альтернативные потери Украины от отсутствия на сцене такого большого фестиваля украинского голоса. Тогда эта площадка не будет иметь противовеса россиянам,

– объяснила Alina Pash.

Так, звезда не стала устраивать "демонстративный демарш", но пообещала, что покажет такой номер, что россиянам станет стыдно за войну в Украине.