Катя Репяхова привезла сына к пожилой маме Павлика: трогательное видео

Жена Виктора Павлика Катя Репяхова отправилась на запад Украины, чтобы встретить сестру из Израиля. Она заехала в Тернопольскую область, в город Теребовля, где живет ее теща.

Несмотря на войну, Виктор Павлик постоянно на гастролях, поэтому с женой не поехал. Похоже, Катя Репяхова сама захотела навестить Александру Григорьевну и показать, как подрос ее внук.

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Жена Павлика привезла сына к теще в Теребовлю

Блогерша со 172-тысячной аудиторией сняла видео под песню звездного мужа, которую он посвятил родному городу Теребовля: "О Теребовля, о Теребовля, мого дитинства золотого оберіг". Пожилая теща встречала их с Михасиком на пороге дома, где вырос Павлик. Она сразу же обратилась к почти 2-летнему внуку, а он развлекал ее уже внутри дома.

Сегодня мы были на родине нашего отца, но без него,

– прокомментировала Катя Репяхова.

Напомним, что впервые самого младшего своего внука Александра Павлык увидела когда ему было 6 месяцев. Виктор Павлик тогда выступал на банкете в городе Яремче Ивано-Франковской области, поэтому решил привезти семью к маме. "Кнопочка маленькая, ляля. Таким морозом тебя вытащили на улицу... Такой ничего", – комментировала тогда Александра Григорьевна.

Кстати, раньше народный артист рассказывал, что мама не хочет брать у него деньги и наоборот собирает детям и внукам. Раньше она тратила на еду максимум 200 гривен в месяц – на чай, хлеб с маслом, кусочек колбаски и булку.