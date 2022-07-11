Как ни в чем не бывало, – Катя Осадчая показала, чем занимается предательница Повалий: видео

До сих пор народная артистка Украины Таисия Повалий словом не обмолвилась о войне, но дает концерты по россии. На днях она выступила в Муроме, что восточнее Москвы. Ее очередное предательство прокомментировала Катя Осадчая.

В День семьи, 8 июля, Таисия Повалий приняла участие в пропагандистском шоу, которое транслировали по кремлевскому "Первому каналу". Более того, на мероприятие с ее участием пришли не только сотни тысяч простых россиян, но и так называемая элита – жена Дмитрия Медведева, который занимает должность заместителя председателя Совета безопасности и поддерживает идеи своего покровителя Владимира Путина.

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Как Таисия Повалий выступила в Муроме

В Муром, что во Владимирской области, Таисия Повалий приехала с русскоязычной песней "Мама-мамочка". Вместе с ней на пропагандистском концерте ко Дню семьи, любви и верности кровавые рубли зарабатывали такие артисты – Игорь Николаев, Ирина Дубцова, Антон Макарский, Татьяна Буланова, Сергей Волчков, Жасмин и другие.

Реакция Кати Осадчей на очередное предательство Повалий

Повалий продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало. На видео Муром,

– злобно прокомментировала Катя Осадчая.

Ранее телеведущая уже называла Повалий главной предательницей Украины, ведь та выступала в Москве на 9 мая.

Скриншот из инстаграм-сторис Кати Осадчей

После 24 февраля Таисия Повалий всего несколько раз появлялась на публике:

16 апреля выступила в Кремле с фанатами Путина Михайловым и Басковым и получала премию "Шансон года 2022";

9 мая пела "Рідна мати моя" на пропагандистском концерте в Москве;

26 июня ходила на модный показ дизайнера Валентина Юдашкина в рамках московской недели моды, где засветилась с Филиппом Киркоровым и путинистами Дмитрием Дюжевым, Олегом Газмановым.