Катя Осадчая примерила роскошное красное платье: фото вечернего образа

Украинская телеведущая Катя Осадчая побывала на конкурсе "Мисс Украина 2021". За кулисами она пообщалась со звездными гостями. Перед камерами знаменитость позировала в вечернем платье яркого красного цвета.

На конкурсе красоты собралось немало звезд, которые поддерживали претенденток на звание "Мисс Украина". Среди них были Тина Кароль, Екатерина Павленко, Юлия Санина, Надя Дорофеева, Тарас Цимбалюк и многие другие.

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Яркий look Кати Осадчей

Телеведущая сняла несколько интересных сюжетов со звездами за кулисами конкурса. Для особого вечера Екатерина выбрала роскошное вечернее платье красного цвета с соблазнительным вырезом на ноге и лаконичным декольте. Соединила его с блестящими серебристыми босоножками.

Волосы Осадчей собрали в прическу сзади и довершили ее оригинальным головным убором в тон наряду. На лице сделали макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.



Тина Кароль и Катя Осадчая / Фото из инстаграма "Светской жизни"