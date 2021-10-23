Это уже вторая коллаборация модельера и ведущей, поэтому поклонники с нетерпением ждали момент, когда смогут ознакомиться с коллекцией Timeless.

Не пропустите Катя Осадчая и Андре Тан презентовали осеннюю коллекцию: кто из звезд был на мероприятии

Образ Кати Осадчей

На презентацию Катя пришла в бежевом платье с белым цветочным принтом. У наряда длинные рукава и красивый вырез на ноге, что добавляло образу изюминки. Поверх надела кардиган, что также пошит в бежево-белых оттенках и с подобным принтом. Соединила такой look со светлыми туфлями-лодочками на каблуке.

Волосы Катерина уложила ровно и надела на голову белый берет. На лице сделала выразительный макияж с акцентом на глазах. Дополнили аутфит роскошные минималистичные серьги.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущего



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущего



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущего

Юрий Горбунов позировал рядом с женой в total black look. Он поддерживал любимую и радовался за нее. А под фото написал: "Моя Катруся большая молодец! Сегодня состоялась презентация новой коллекции в коллаборации Кати с Андре Таном. Любимую такие события вдохновляют! А я с удовольствием поддерживаю творческие замыслы! Первая коллекция была очень успешной! Надеемся, что вторая будет еще круче. Так держать!".

Отметим, Андре Тан стремился создать коллекцию, которая будет популярна не один год. Он использовал цветовую гамму, которая никогда не выходит из моды, а также добавил цветочные принты, которые, по словам его бабушки, защищают от сглаза.