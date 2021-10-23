Это уже вторая коллаборация модельера и ведущей, поэтому поклонники с нетерпением ждали момент, когда смогут ознакомиться с коллекцией Timeless.
Не пропустите Катя Осадчая и Андре Тан презентовали осеннюю коллекцию: кто из звезд был на мероприятии
Образ Кати Осадчей
На презентацию Катя пришла в бежевом платье с белым цветочным принтом. У наряда длинные рукава и красивый вырез на ноге, что добавляло образу изюминки. Поверх надела кардиган, что также пошит в бежево-белых оттенках и с подобным принтом. Соединила такой look со светлыми туфлями-лодочками на каблуке.
Волосы Катерина уложила ровно и надела на голову белый берет. На лице сделала выразительный макияж с акцентом на глазах. Дополнили аутфит роскошные минималистичные серьги.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущего
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущего
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущего
Юрий Горбунов позировал рядом с женой в total black look. Он поддерживал любимую и радовался за нее. А под фото написал: "Моя Катруся большая молодец! Сегодня состоялась презентация новой коллекции в коллаборации Кати с Андре Таном. Любимую такие события вдохновляют! А я с удовольствием поддерживаю творческие замыслы! Первая коллекция была очень успешной! Надеемся, что вторая будет еще круче. Так держать!".