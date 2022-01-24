Катя Осадчая позировала в черном костюме на премьере "Голоса страны": эффектное фото

Украинская телеведущая Катя Осадчая является одной из ведущих на шоу "Голос страны". На премьеру 12 сезона проекта она надела стильный черный костюм.

23 января состоялась премьера 12 сезона вокального шоу "Голос страны". По случаю первого выпуска Катя Осадчая опубликовала особое фото.

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Образ Кати Осадчей

Телеведущая показала снимок с бэкстейджа проекта. Она показалась перед объективом в стильном черном костюме. Комплект состоял из топа без бретелек, но с асимметричным декольте, а также брюк в стиле клеш.

Катя Осадчая соединила эффектный наряд с туфлями с острым носком в тон. Она украсила руки браслетами, дополнила образ серьгами-камнями и подчеркнула шею нежной цепочкой.

Лаконичная прическа и изысканный макияж стали удачным завершением образа. Волосы звезда распустила и зачесала назад, а на глазах сделала макияж smokey eyes.

Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Последние образы Кати Осадчей

Для отдыха в Таиланде ведущая примерила воздушное белое платье длины макси, в котором пошла на пляж.

На празднование Крещения телезвезда надела вышитую рубашку и черное платье-сарафан;

Аутфіт total pink Катя Осадчая выбрала для похода на допремьерный показ фильма "Любовь и блогеры". К слову, в похожем наряде предстала Ольга Сумская.