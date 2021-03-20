19 марта младшему сыну певицы Джамалы Селим-Гираю исполнилось 9 месяцев. По этому случаю звездная мама опубликовала домашнее видео с малышом, показав, как он играет со старшим братом. В кадр попал и муж звезды Бекир.

Джамала часто делилась трогательными фото и видео с младшим сыном Селим-Гира, однако всегда скрывала его лицо. На днях мальчику исполнилось 9 месяцев. Похоже, артистка решила, что он достаточно взрослый, чтобы во всей красе предстать перед ее 900-тысячной аудиторией.

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Домашнее видео Джамалы с мужем и сыновьями

Певица продемонстрировала, как проводит семейные вечера дома. Перед камерой она предстала в удобном образе – синей клетчатой рубашке с вкраплениями красного и широких брюках голубого цвета. Похоже, видео звезда сняла, вернувшись к родным со съемок, ведь домашний look довершали волнистая укладка и роскошный макияж.

На видео Джамала развлекается с 9-месячным сыном Селим-Гира, целуя и прижимая малыша к себе, а тот забавно хохочет. Она также показала, как почти 3-летний Эмир играет с братиком. Певица сняла и мужа Бекира, который держал на руках непоседливого младшего отпрыска.

Знаменитость опубликовала видео под свою песню "Верю в тебя", которая вошла в новый альбом "Мы". Уютная домашняя атмосфера растрогала более 100 тысяч поклонников Джамалы, которые просмотрели видео.