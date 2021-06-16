Катя Осадчая поразила образом в блестящем платье: фото из Турции

Украинская телеведущая Катя Осадчая с рабочей поездкой побывала в Турции. Для одной из съемок беременная звезда выбрала блестящее платье черного цвета.

Телеведущая побывала в роскошном турецком отеле, где отдыхало немало звезд украинской эстрады. Она пообщалась с народными любимцами, а также похвасталась новым образом.

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Эффектный look Кати Осадчей

Знаменитость предстала перед камерой в черном платье с блестками. Наряд был без рукавов и завязывался на шее. Обольстительности и женственности аутфиту добавлял красивый вырез на ноге. Платье не только красиво сверкало, но и подчеркивало беременный животик Осадчей.

Визажисты уложили волосы Екатерины ровно и забрали назад. На голове у ведущей был стильный аксессуар серого цвета с брошью. Макияж звезды был выразительным – с серыми и черными тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

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Предыдущие образы Кати Осадчей на съемках