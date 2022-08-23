Катя Осадчая опубликовала редкое фото с 19-летним сыном и ответила, воюет ли он

В первом браке Катя Осадчая родила сына Илью. В прошлом году он окончил международную школу в Киеве и поступил в университет в США. Оказывается, юноша не сбежал от войны в Америку, а вместе с мамой, братьями и Горбуновым живет в Украине.

Со старшим сыном Ильей Катя Осадчая снялась по случаю Дня государственного флага Украины. Они позировали в патриотических футболках, которые звезда создала в коллаборации с харьковским брендом Two Hearts Store.

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Катя Осадчая поздравила с Днем флага со старшим сыном

Так, Осадчая надела синюю футболку с надписью "Я без тебя как синий без желтого", а ее 19-летний сын Илья – желтую с принтом "Я без тебя как желтый без синего".

Упреждая все вопросы, Илья не воюет, изучает IT и уже защищает страну на этом фронте,

– сообщила Катя Осадчая.

Катя Осадчая с сыном от первого брака Ильей / Фото из инстаграма ведущей

после окончания частной школы Kyiv International School старший сын Осадчей поступил в Мэрилендский университет

в пригороде Вашингтона. Очевидно, там он и получает IT-профессию.То, что Илья в Украине, удивило сеть, ведь на днях Катя Осадчая снималась в семейной фотосессии до дня рождения младшего сына Даниила, и с ними позировал только 5-летний Иван.

В подписи телеведущая отметила, что День украинского флага с нами отмечает весь мир, ведь от Новой Зеландии до Гренландии сине-желтый – символ свободы, борьбы и силы духа народа.

"Даже трудно подобрать слова, как с помощью цветов нашего флага нас поддерживает мир, от звезд до мировых лидеров. Главные здания и достопримечательности мира становятся желто-синими, а звезды наперегонки одеваются в любимые цвета в нашу поддержку", – отметила Катя. Осадчая.

Мы сильная нация с крепким духом, и freedom blue (свободный голубой, – 24 канал) и energizing yellow (вдохновляющий желтый, – 24 канал) тому еще одно подтверждение,

– написала ведущая.