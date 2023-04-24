Катя Осадчая тронула редким селфи с самым младшим сыном от Горбунова

Телеведущая Катя Осадчая крайне редко показывает детей, однако решила рассказать, как провела выходные с сыновьями от Юрия Горбунова. Она опубликовала селфи с самым младшим Данилой и призналась, что быть мамой в 39 – не так уж просто.

У Кати Осадчей были семейные выходные, однако, по ее словам, это было испытание на стрессоустойчивость. Очевидно, ведущей непросто справляться с 6-летним Иваном и 1,5-летним Данилой. Она даже опубликовала вечернее селфи с самым младшим, на котором показалась без макияжа.

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Катя Осадчая с самым младшим сыном от Юрия Горбунова

Пропала из соцсетей. Просто никто не предупреждал, что маленькие дети в 20 и почти 40 – это немного по-разному. Выходные – отдельное испытание на устойчивость,

– с юмором прокомментировала Катя Осадчая.

Катя Осадчая с сыном Данилой от Горбунова / Фото из инстаграма ведущей

Напомним, в апреле прошлого года Юрий Горбунов оговорился, что они с Осадчей думают об усыновлении ребенка, родители которого погибли во время войны. Он сказал, что "это будет на плечах всех украинцев". Сама же ведущая комментировала, что это очень нелегкая для них тема, ведь сначала нужно проверить себя на устойчивость, эмоциональный и моральный аспект.

В апрельском интервью Юрий Горбунов говорил, что к вопросу усыновления они вернутся после победы и уже предупредили об этом своего старшего сына Ивана. Тот якобы не против брата или сестренки.