Беременная Катя Осадчая ошеломила летним образом в бело-голубом платье: фото

Популярная телеведущая Катя Осадчая побывала на летнем пикнике, который организовал ювелирный бренд Cartier. Там она также насладилась отдыхом на свежем воздухе в компании знакомых. Для теплого вечера знаменитость выбрала длинное платье белого цвета с голубым принтом.

Катя Осадчая летом щеголяет в невероятно красивых нарядах. Она каждый раз демонстрирует безупречный вкус в одежде и стильные образы. Сейчас ведущая ждет рождения третьего ребенка, поэтому показывает варианты аутфитов, которые прекрасно подойдут для будущих мам.

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В свободное от работы время Катя присоединилась к друзьям на пикнике в самом центре Киева. Она насладилась общением, свежим воздухом и теплой летней погодой. Конечно, для события выбрала особое платье.

Летний look Кати Осадчей

Поскольку Осадчая беременна, то в жаркую погоду особое внимание уделяет наряду. Для нее важно, чтобы одежда была комфортной и соответствовала мероприятию. В Киеве ведущая примерила длинное белое платье с невероятно красивым голубым принтом на широких бретелях и с вырезом. Наряд сшит из легкой ткани, поэтому прекрасно подошел для летнего вечера.

Такой look Катя соединила с удобной обувью на низкой подошве. Волосы она собрала сзади, а на лицо не наносила косметику. Телеведущая в очередной раз показала, что в повседневной жизни предпочитает природную красоту. Среди аксессуаров эффектный образ Осадчей дополнили солнцезащитные очки. Также на ней красовались многочисленные украшения: серьги, бусы, браслеты.



Летний образ Кати Осадчей / Скриншот инстаграм-сторис Кати Осадчей



​Летний образ Кати Осадчей / Скриншот инстаграм-сторис Кати Осадчей

Предыдущие аутфиты Кати Осадчей