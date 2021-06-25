Катя Осадча влітку хизується неймовірно красивим літнім вбранням. Вона щоразу демонструє бездоганний смак в одязі та стильні образи. Зараз ведуча чекає на народження третьої дитини, тому показує варіанти аутфітів, які чудово підійдуть для майбутніх матусь.
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У вільний від роботи час Катя приєдналася до друзів на пікніку в самому центрі Києва. Вона насолодилася спілкуванням, свіжим повітрям та теплою літньою погодою. Звісно, що для події обрала особливе вбрання.
Літній look Каті Осадчої
Оскільки Осадча вагітна, то в спекотну погоду особливу увагу приділяє вбранню. Для неї важливо, щоб одяг був комфортним і відповідав заходу. В Києві ведуча приміряла довгу білу сукню з неймовірно красивим блакитним принтом на широких бретелях і з вирізом. Вбрання пошите з легкої тканини, тому чудово підійшло для літнього вечора.
Такий look Катя поєднала зі зручним взуттям на низькій підошві. Волосся вона зібрала ззаду, а на обличчя не наносила косметику. Телеведуча вкотре показала, що в повсякденному житті надає перевагу природній красі. Серед аксесуарів ефектний образ Осадчої доповнили сонцезахисні окуляри. Також на ній красувалися численні прикраси: сережки, намисто, браслети.
Літній образ Каті Осадчої / Скриншот інстаграм-сторіз Каті Осадчої
Літній образ Каті Осадчої / Скриншот інстаграм-сторіз Каті Осадчої
Попередні аутфіти Каті Осадчої
- Зірка підтримувала збірну України на Євро-2020 і позувала в білій смугастій сукні довжини міді на довгий рукав.
- Для прогулянки Одесою телеведуча обрала стильний костюм темно-синього кольору в піжамному стилі.
- Катерина побувала на відкритті нової резиденції найпопулярніших українських блогерів у чорних класичних штанах і білій футболці, поверх якої одягнула помаранчевий піджак.